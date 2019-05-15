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İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 4,1 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 376 bin kişilik artışla 4 milyon 730 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 4,1 puan yükselerek yüzde 14,7 oldu.

İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre değişmedi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,4 puanlık artışla yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,1 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4,1 puan artışla yüzde 15 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle: 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   
Ocak       13,6   11,1   9,3    9,7    10,3   11,3   11,1   13     10,8   14,7   
Şubat      13,5   10,7   9,6    9,7    10,2   11,2   10,9   12,6   10,6   14,7   
Mart        12,8   10,1   9,1    9,4    9,7    10,6   10,1   11,7   10,1          
Nisan      11,3   9,3    8,2    8,7    9      9,6    9,3    10,5   9,6           
Mayıs      10,3   8,9    7,6    8,2    8,8    9,3    9,4    10,2   9,7           
Haziran    9,9    8,7    7,3    8,1    9,1    9,6    10,2   10,2   10,2          
Temmuz   9,9    8,6    7,6    8,6    9,8    9,8    10,7   10,7   10,8          
Ağustos   10,6   8,5    8      9      10,1   10,1   11,3   10,6   11,1          
Eylül        10,6   8,2    8,3    9,2    10,5   10,3   11,3   10,6   11,4          
Ekim        10,5   8,4    8,3    9,1    10,4   10,5   11,8   10,3   11,6          
Kasım      10,2   8,4    8,6    9,3    10,7   10,5   12,1   10,3   12,3          
Aralık       10,6   9      9,3    9,6    10,9   10,8   12,7   10,4   13,5          
Yıllık        11,1   9,1    8,4    9      9,9    10,3   10,9   10,9   11            

Kayaşehir´de istinat duvarı çöktü

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