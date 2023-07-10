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Ekonomi

İşsizlik rakamları tek haneye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,5'le tek haneye geriledi ve Mart 2014 seviyesine geldi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
İşsizlik rakamları tek haneye düştü
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Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla, Mart 2014 seviyesi olan yüzde 9,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5'e düştü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.

Mayısta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 17 oldu.

Geçmiş aylardaki mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarında revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl202120222023
Ocak12,511,29,7
Şubat13,310,810,1
Mart12,811,110,0
Nisan13,310,810,0
Mayıs13,310,89,5
Haziran11,110,4
Temmuz11,610,2
Ağustos11,99,8
Eylül11,310,0
Ekim11,010,1
Kasım11,110,1
Aralık11,010,2

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı mayısta bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişiye ulaşırken istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, mayısta aylık bazda 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan düşerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 17 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mayısta bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.35232.34733.005
İş gücü (bin kişi)35.04423.13511.909
İstihdam (bin kişi)31.71621.35710.359
İşsiz (bin kişi)3.3281.7781.549
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.3089.21221.096
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,671,536,1
İstihdam oranı (yüzde)48,56631,4
İşsizlik oranı (yüzde)9,57,713
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)1714,322,3

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