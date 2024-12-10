İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 175 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 61 bin kişi artarak, 3 milyon 175 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan arttı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda yüzde 23,9 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 11,1 10,7 11,1 10,9 10,9 10,2 10,2 9,8 10,1 10,3 10,1 10,3 2023 9,6 10,0 10,1 10,1 9,6 9,4 9,3 9,2 9,1 8,5 9,0 8,8 2024 9,0 8,7 8,6 8,6 8,5 9,2 8,8 8,6 8,7 8,8



Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki aya göre 156 bin kişilik artışla 32 milyon 970 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,8 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ekimde aylık bazda 0,1 saat azalarak 42,5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekimde aylık bazda 1,9 puan artarak yüzde 27,6 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: