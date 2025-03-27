İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 95 bin azalarak 2 milyon 886 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece şubattaki işsizlik oranı, son 151 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,3 9,2 9,1 8,5 9 8,8 2024 9,1 8,6 8,7 8,7 8,4 9,2 8,9 8,6 8,7 8,8 8,5 8,4 2025 8,4 8,2





















Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 149 bin kişi gerileyerek 32 milyon 314 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalışla, yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü şubatta bir önceki aya göre, 244 bin kişi azalarak, 35 milyon 200 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan gerileyerek, yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken, kadınlarda yüzde 35,9 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, şubatta bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 0,2 puan artarak yüzde 28,4 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: