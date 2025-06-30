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Ekonomi

İşsizlik 25 aydır tek hanede

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 oldu. İşsizlik rakamlarının 25 aydır tek hanede olduğu dikkat çekti.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
İşsizlik 25 aydır tek hanede
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Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 8,4'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 69 bin azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 23,5 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20239,71010,110,19,59,39,39,29,18,598,8
20249,18,68,88,58,49,28,98,58,78,88,58,5
2025

8,5

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