Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalışla yüzde 7,7 olarak tespit edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 286 bin azalışla 2 milyon 736 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,8 puan azalışla yüzde 7,7 oldu.

Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3, kadınlarda yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: