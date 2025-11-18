İSTANBUL 22°C / 15°C
Ekonomi

İşsizlik rakamları belli oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. Öte yandan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti

HABER MERKEZİ18 Kasım 2025 Salı 10:08 - Güncelleme:
İşsizlik rakamları belli oldu
TÜİK, 2025 yılı 3. çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı.

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,2 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,0 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,2 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.

