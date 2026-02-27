İSTANBUL 6°C / 4°C
Ekonomi

İşsizlik rakamları belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1 oldu.

AA27 Şubat 2026 Cuma 10:17 - Güncelleme:
İşsizlik rakamları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 73 bin artarak 2 milyon 819 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı ise 0,3 puan yükselişle yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 14,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda yüzde 19 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,78,88,68,49,198,58,58,78,48,6
2025

8,5

  • İş gücü istatistikleri
  • işsizlik
  • işsizlik rakamları

