İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, normalde 5 Haziran'da yapılması planlanan bazı ödemelerin öne çekildiğini duyurdu.

Buna göre; İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri Kurban Bayramı arifesi öncesinde, 26 Mayıs tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Ayrıca Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.

Bakan Işıkhan, sistemde banka hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemelerinin bankalar üzerinden yapılacağını, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla alabileceğini ifade etti.