İstanbul 10 milyar TL’lik hazır yemek tüketiyor 

İşyerlerinin çalışanlarını doyurmak için oluşturduğu hazır yemek eko sistemi, her geçen gün katlanarak büyüyor. Bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteren Keyveni Kurumsal Hazır Yemek’in Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş Çelik, sektöre ilişkin bilgiler verdi. “Türkiye’de hazır yemek sektörünün büyüklüğü yaklaşık 20 milyar TL’dir. Bunun 10 milyar TL’si yani yarısı İstanbul’a ait “ diyen Çelik, “Şirketler mönüleri hazırlarken çalışanları için ortalama 15 TL harcama yapıyor. Bu harcamalarda en alt limit 12 TL, en üst limit 20 TL’dir” dedi.

ETLİ MENÜ 20 LİRA

Üst limitte et yemekleri olduğunu anlatan Çelik “20 TL’ye döner, paşa kebabı, biftek, ızgara köfte, kadınbudu köfte, pide çeşitleri gibi lezzetlerin yanı sıra karnıyarık, tas kebabı, et haşlama, Urfa kebap, Adana kebap, hamburger, etli kuru fasulye, etli biber dolması, mantı gibi yemekleri sayabiliriz. Bu yemeklerin yanında tatlı olarak ise fıstıklı ve cevizli baklava, kazandibi, kadayıf, tiramisu, fırın sütlaç, tavuk göğsü gibi tatlı çeşitleri sunulanlar arasında” dedi.

KAYIT DIŞI SORUNU

Sektörün istihdama da önemli bir katkı sunduğunu ifade eden Çelik “Sektörde kayıtlı 5 bin firma ve 400 bin çalışan var. Kayıt dışı da yaklaşık 5 bin firma var. Kayıt dışı firmaların en büyük verdiği zarar insanların sağlıksız beslenmesine yol açmaları. Çürük, tarihi geçmiş ürünleri piyasadan alarak, denetlenmemiş bir ortamda yemek üreterek insan sağlığını tehdit ediyorlar. Devleti zarara sokuyorlar” dedi. Kayıt dışı firmaların yabancı işçileri sigortasız çalıştırdığını anlatan Çelik “Bu firmalar devlete vergi ödemiyorlar. Piyasa ekonomisini doğrudan etkilediği için de sektördeki firmalar, çalıştıkları firmalara fiyat konusunda açıklama yapamıyor. İstemsiz bir şekilde düşük fiyat vermek zorunda kalıyorlar. bakliyatta ve diğer ürünlerde olduğu gibi bizim de ürünlerimizin KDV oranı da yüzde 1’e düşerse istihdam oranı yüzde 10 artar” ifadelerini kullandı.

Son dönemde temel yemek malzemeleri yağ, salça, bakliyat, et ve sebzede yaşanan fiyat artışlarını çalışanların yemeklerinden kesmemek için firmalarla anlaşmalar yaptıklarını da anlatan Çelik, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Amaçlarının tüketiciyi mağdur etmemek olduğunu anlatan çelik, bula amaçla farklı yöntemler izlendiğini anlattı.

PORSİYON KÜÇÜLMEDİ

Çelik “Ciddi fiyat dalgalanmalarının olduğu süreçte önceden firmalarla karşılıklı masaya oturduk. Sektör önceden vadeli olarak çalışıyordu. Fakat bu süreçte nakit paranın değerli olmasından dolayı sektör ciddi kısıtlamaya girdi. Fiyatları müşterilere doğrudan zam olarak yansıtmadık. Birçok ürüne yüzde 40, yüzde 50 zam uygulanırken biz müşterilere bu zammı uygulamadık. Menüleri ayrıştırarak herkesin bütçesine göre yemekler sunduk. Porsiyonları küçültmedik” diye konuştu.