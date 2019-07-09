İstanbul 131.6 milyar $ marka değeri ile zirvede

Türkiye’de 30 büyükşehir arasında 131.6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer alırken bunu 35.5 milyar dolarla Ankara, 24.2 milyar dolarla İzmir takip etti. Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan ‘TURKEY METROPOL 30’ araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. Derlenen bilgilere göre, İstanbul 131 milyar 614milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir, 16 milyar 44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi.

MARKA GÜCÜ HESAPLANDI

Tekirdağ 5 milyar 844 milyon dolarlık marka değeri ile 11’inci sırada yer alırken, Manisa 5 milyar 494 milyon dolarla 12’nci, Kayseri 5 milyar 202 milyon dolarla 13’üncü, Hatay 4 milyar 997 milyon dolarla 14’ncü, Sakarya 4 milyar 445 milyon dolarla 15’inci, Balıkesir 4 milyar 366 milyon dolarla 16’ncı, Denizli 4 milyar 249 milyon dolarla 17’nci, Samsun 4 milyar 44 milyon dolarla 18’inci, Eskişehir 4 milyar 13 milyon dolarla 19’uncu, Muğla 3 milyar 999 milyon dolarla 20’nci sırada yer aldı. Bu şehirleri Aydın, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Trabzon, Malatya, Erzurum, Ordu ve Mardin takip ederken, marka değeri en düşük olan ve en son sırada yer alan büyükşehir ise Van oldu. Öte yandan ‘Toplum’, ‘Yatırım Ortamı’ ve ‘Üretim Gücü’ yönlerinden analiz edilen araştırma sonuçlarına göre de Türkiye metropollerinin marka gücü belirlendi.

İstanbul, 100 üzerinden aldığı 88,6’lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir olurken, 41,4 puan alan Şanlıurfa ise listenin sonunda yer aldı. İzmir 88,1 puanla 2’nci, Ankara 82,9 puanla 3’üncü oldu. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye nüfusunun yüzde 77’sinin büyükşehirlerde yaşadığına işaret etti. İlgüner, Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 75’inin büyükşehirlerde elde edildiğini, Türkiye’yi büyükşehirlerin şekillendirdiğini söyledi.