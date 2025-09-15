İstanbul Boğazı'nın en pahalı yapılarından Beyaz Köşk bir kez daha satışa çıktı.

Bebek'teki köşk, FETÖ firarisi Akın İpek'e aitti. İpek'e ait köşk, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası TMSF'ye geçmişti.

Beyaz Köşk için daha önce de satış ihaleleri yapılmış ancak sonuç elde edilememişti.

İNDİRİM YAPILDI

Köşk bir kez daha satışa çıktı. Bu kez başlangıç fiyatında indirim de yapıldı.

Geçen mart ayında yapılan ihale duyurusunda başlangıç fiyatının 950 milyon lira olduğu belirtilmişti.

Yeni duyuruda başlangıç bedelinin 810 milyon liraya çekildiği kaydedildi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Köşkün satışına ilişkin Koza Altın İşletmeleri'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla; muhammen bedel olan 810.000.000 TL+KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere 'İhale Komisyonu' kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14.00'te, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu Mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif-açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

BEYAZ KÖŞK'ÜN ÖZELLİKLERİ

Satışa konu olan 1259 ada 132 parsel üzerinde iki adet yapı bulunuyor.

İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki Beyaz Köşk, 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

Kahverengi Köşk olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.