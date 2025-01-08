ABD merkezli veri şirketi Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan raporuna göre, İstanbul trafik sıkışıklığında dünya genelinde 1'inci sırada yer aldı. Rapora göre; megakent dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçilirken, sürücülerin trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybettiği belirtildi. İstanbul'un ardından New York City ve Chicago trafik sıkışıklığında küresel olarak ikinci sırayı paylaştı. Üçüncü sırada ise Londra yer aldı.

2023 YILINDA ALTINCI SIRADAYDI

Raporda İstanbulluların trafikte zaman kaybının 2023'e kıyasla yüzde 15 artış gösterdiği yer aldı. Aynı şirketin 2023 raporunda İstanbul trafikte ortalama 91 saatlik zaman kaybıyla 6'ncı sırada yer alıyordu. 2022'de İstanbul 89 saatlik kayıpla listenin 16'ncı sırasındaydı. Raporun Asya ülkeleri bölümünde CHP'nin yönettiği illerin üst sırada yer alması dikkat çekti. İstanbul'un zirvede olduğu listede; Ankara 4'üncü, Bursa 5'inci, İzmir ise 6'ncı sırada yer aldı.

SCOOTER ÜSTÜ TABURELİ SEFER

Elektrikli scooter'lar sürücülere zorlu anlar yaşatırken bu kez İstanbul'da iki şahıs, scooter'ların üzerine tabure koyarak trafiği tehlikeye attı. Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler, Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.

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