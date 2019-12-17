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'İstanbul en hızlı büyüyen şehir olacak'

Uluslararası teknolojik gayrimenkul şirketi Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Korkmaz, İstanbul’un 2030’a kadar Avrupa’nın en hızlı büyüyen şehri olacağını belirterek, “GSYH artışının yüzde 50-60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor” dedi.Dünyada şehirlerde yaşayan insan sayısının her geçen gün arttığını ifaden eden Korkmaz, İstanbul’un Moskova ve Paris ile beraber 10 milyon nüfusu açan 3 mega şehrinden biri olduğunu söyledi.

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Korkmaz, İstanbul’un bu potansiyelinin yabancıların dikkatini çektiğinin altını çizerek, şu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle son aylarda, yabancı merkezli şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini güçlendirmek için adım attıklarını görüyoruz. Tabi bu ilgi gayrimenkul sektörüne de ciddi biçimde yansıyor. Önümüzdeki dönemde, İstanbul’un modern şehirleşmesini destekleyecek adımlarla birlikte bu ilginin daha da artmasını bekliyoruz.” 

ÇİNLİ İLGİSİ ÇOK BÜYÜK 

Blueground olarak, kurumsal şirketlere ve bireysel kullanıcılara bir ayın üzerinde özel konut kiralama hizmeti sunduklarını dile getiren Korkmaz, İstanbul’daki Blueground dairelerinde yaşayan yabancıların oranının yüzde 70 seviyesinde belirterek “Körfez ülkelerinden gelen misafirler son dönemde öne çıksa da bizim misafirlerimiz arasında Avrupalı ve Amerikalılar ön planda. Yine son dönemde Çinlilerin de önemli bir ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz” dedi. 

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