İstanbul eylem planı nedir? İstanbul 50 bin konut eylem planı nasıl olacak? Soruların Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları sonrası vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Bakan Kurum, 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planı yapacaklarını belirtti. Kendiliğinden yıkılan bir bina, dönüşümü hızlı biçimde yaptık. Vatandaşların da ilk günden bu yana yanında olmak suretiyle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımı vermeye devam edeceğiz. Konutlarımızı gezdik. Bittiği zaman değer anlamında, metrekare anlamında oldukça kullanışlı daireler. Vatandaşımız o noktada da şanslılar. İstanbul acil eylem planı ne zaman devreye sokulacak? İşte İstanbul’a ilişkin 50 bin konut acil eylem planının ayrıntıları haberimizin detaylarında…

İSTANBUL EYLEM PLANI NEDİR?

Kartal'da yıkılan binaların inşaatını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planı yapacaklarını belirtti.

Kendiliğinden yıkılan bir bina, dönüşümü hızlı biçimde yaptık. Vatandaşların da ilk günden bu yana yanında olmak suretiyle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımı vermeye devam edeceğiz.

Konutlarımızı gezdik. Bittiği zaman değer anlamında, metrekare anlamında oldukça kullanışlı daireler. Vatandaşımız o noktada da şanslılar.

İSTABUL ACİL PLANI NASIL OLACAK?

Bakan Kurum, "Biz Kartal'ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. 19 Mayıs'ta süresi dolan genelde kapsamında belediyelerimize riskli alanların bildirilmesi talimatını vermiştik ve süremiz doldu. Yakın zamanda da İstanbul'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız. Eylem planı içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, TOKİ eliyle yapıyor olacağız. 50 bin konuta aynı anda başlamak suretiyle yaraya merhem uygulayacağız. Bu ülkemizin bir sorunu" dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız diyen Bakan Kurum, "Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış fakat müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya Bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz." ifadelerini kullandı.