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İstanbul Finans Merkezi’nin eylem planı hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğiyle, İstanbul Finans Merkezi’nin eylem planı için çalıştayı gerçekleştirildi.

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İki gün süren çalıştaya, özel sektör ve kamu kesiminden 200’ü aşkın temsilci katıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından açılışı yapılan çalıştayda, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında bugüne kadar sorumlu ve ilgili olarak belirtilen kurum ve kuruluşlar ile tüm paydaşlar bir araya geldi. Prof. Dr. Göksel Aşan, çalıştayın kapanış konuşmasında önceki yıllarda projede çok ortaklı kurum yapısının olduğuna değinerek “Çok ortaklı yapıdan uzaklaşılarak, İFM projesinin bir kurumun koordinasyonunda daha etkin bir hale gelmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız, Finans Ofisimizi İFM projesinin yürütücüsü olarak görevlendirdi” dedi.

ÖNCELİK İSLAMİ FİNANS

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili iki eksenin kritik olduğuna vurgu yapan Prof. Aşan “İFM projesiyle ilgili olarak bundan sonra atılacak adımların daha önce yapılanların bir tekrarı olmaması ve kimlerle rakip olacağımızı iyi belirlememiz lazım. Bu açıdan avantajlı olduğumuz iki alan üzerine şu anda yoğunlaşmış durumdayız. Bunlardan bir tanesi Fintek, diğeri de İslami finans tarafı. Bu iki eksen bizim açımızdan çok önemli” dedi.

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