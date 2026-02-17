İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! 4. yıl üst üste birinci

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı üst üste 4'üncü yıl birinci sırada yer almayı başardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, EUROCONTROL'ün 2025 Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

EUROCONTROL ağı bölgesinde 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 11,1 milyon uçuşun yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, en yüksek günlük trafiğin 18 Temmuz 2025'te gerçekleştiğini söyledi. Uraloğlu, söz konusu tarihte 37 bin 34 uçuş yapıldığını bildirdi.

Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 355 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "Türkiye, hava ulaşımında artık sadece transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez haline geldi. Günlük ortalama uçuş sayısı Kovid-19 salgınından önceki döneme göre Türkiye'de yüzde 20 arttı." dedi.

- "DÜNYA HAVACILIĞINA YÖN VERİR HALE GELDİK"

İstikrarlı yükseliş göstermekle birlikte Türkiye'nin Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk 10'daki 5 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ulaşım sektörüne yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Özellikle hava yolu sektöründeki şirketlerimiz, dünya havacılığına yön verir hale geldi. Ulaşımın tüm modlarında yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 hava yolu işletmesi arasında THY'nin de geçen yıl günlük ortalama 1559 uçuşla 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, aynı dönemde Pegasus Havayollarının günlük ortalama 588 uçuşla 11'inci olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın önemine işaret ederek, "Günlük ortalama 1491 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanımız, Avrupa'da üst üste 4'üncü yıl birinci olarak listedeki yerini korudu. Küresel ölçekli 25 havalimanı içinde ise dünya genelinde 7'nci sırada." ifadesini kullandı.

- İSTANBUL HAVALİMANI, AMSTERDAM, LONDRA VE PARİS'İN DE ÖNÜNDE

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, dünyanın önemli merkezlerini geride bırakarak 1491 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı başardı.

Amsterdam Havalimanı 1351 günlük uçuşla ikinci sıraya yerleşti.

Londra Heathrow 1315 uçuşla üçüncü sırada yer alarak 1314 günlük uçuşlu Paris CDG'nin az farkla önüne geçti.

Frankfurt Havalimanı 1261 günlük uçuşla ilk 5'te yer almayı başardı.

Atina Havalimanı en yoğun 10 havalimanı listesine giriş yaparak, 2024'te listede bulunan Londra Gatwick'i geride bıraktı. Gatwick ise 13'üncü sıraya geriledi.