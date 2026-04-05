6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! Devleri geride bıraktı
EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart haftasında günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra, Paris ve Amsterdam gibi rakiplerini liste başında saf dışı bırakan megakent, havacılık sektöründeki liderliğini tescilledi.

AA5 Nisan 2026 Pazar 10:11
İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart arasında günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23-29 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1280 uçuşla Amsterdam, 1266 uçuşla Londra Heathrow, 1261 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1230 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

