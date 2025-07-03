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Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde... Günlük ortalama 1553 uçuşla lider oldu

İstanbul Havalimanı, 23-29 Haziran'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde... Günlük ortalama 1553 uçuşla lider oldu
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İstanbul Havalimanı günlük 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23-29 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1404 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1383 uçuşla Frankfurt, 1334 uçuşla Londra Heathrow ve 1311 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

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