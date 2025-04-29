İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul'daki havalimanlarında 2025 yılının ocak-mart döneminde icra edilen iç ve dış hat seferlerinde toplam 28 milyon 266 bin 305 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda söz konusu dönemde 3 milyon 423 bin 383 yolcu iç, 14 milyon 538 bin 80 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti.

Üç aylık dönemde toplamda 17 milyon 961 bin 463 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan uçtu.

Geçen yılın aynı döneminde, 3 milyon 627 bin 937 yolcu iç, 14 milyon 144 bin 805 kişi de dış hat olmak üzere 17 milyon 772 bin 742 kişi İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Havalimanındaki yolcu artışı 188 bin 721 kişi olarak hesaplandı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı, 7-13 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), söz konusu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu"nu yayımladı.

İstanbul Havalimanı, 7-13 Nisan'da günlük ortalama 1464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1361 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1344 uçuşla Londra Heathrow, 1341 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1309 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

AYNI ANDA 3 UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPIYOR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabileceğini belirterek, "Küresel havacılıkta da tarihi bir adım." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün başladı.

Bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olurken, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olmayı başardı.

Söz konusu operasyonun başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşan Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak 2002'den beri sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattıklarını söyledi.

İç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirerek bu alandaki rekabetin fitilini ateşlemelerinin sektör için milat olduğunu kaydeden Uraloğlu, geldiklerinden bu yana 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bu sayıyı 132 ülke ve 352 noktaya yükselttiklerini, iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısını 34,5 milyondan 230 milyonun üzerine ulaştırdıklarını anlattı.