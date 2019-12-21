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Ekonomi

‘İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu’

Türkiye’deki faaliyetlerine 2017’nin aralık ayında Antalya Havalimanı’nda başlayan ve İstanbul Havalimanı’nda 41 adet şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunmaya başlayan Global Exchange Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro Alanis “İstanbul’u çok önemsiyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki performansımız umut verici. İstanbul muazzam bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu. Bu yüzden de Türkiye’de yeni yatırımlarla ilgilenmeye başladık” dedi.

21.12.2019  02:29 - Güncelleme: 21.12.2019  02:29

Alanis, İstanbul Havalimanı’ndaki faaliyetlerinin oldukça umut verici olduğunu belirterek, İstanbul Havalimanı’nın çok doğru bir yatırım kararı olduğunu ve buradan aldıkları cesaretle Türkiye’deki yatırımlarını artıracaklarını kaydetti.  Global Exchange Türkiye Genel Müdürü Ibrahim Sader ise bugüne kadar, 150’nin üzerinde farklı ülkeden İstanbul Havalimanı’na gelen turistlere, 51 ayrı para biriminde en nitelikli hizmeti sağladıklardını söyledi. Sader “Yenilikçi çalışmalarımız devam edecek ve müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

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