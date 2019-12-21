‘İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu’

21.12.2019 02:29 - Güncelleme: 21.12.2019 02:29

Alanis, İstanbul Havalimanı’ndaki faaliyetlerinin oldukça umut verici olduğunu belirterek, İstanbul Havalimanı’nın çok doğru bir yatırım kararı olduğunu ve buradan aldıkları cesaretle Türkiye’deki yatırımlarını artıracaklarını kaydetti. Global Exchange Türkiye Genel Müdürü Ibrahim Sader ise bugüne kadar, 150’nin üzerinde farklı ülkeden İstanbul Havalimanı’na gelen turistlere, 51 ayrı para biriminde en nitelikli hizmeti sağladıklardını söyledi. Sader “Yenilikçi çalışmalarımız devam edecek ve müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.