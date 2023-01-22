İstanbul Havalimanı metrosunda dikkat çeken detay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" ve "hayalim" olarak nitelendirdiği proje, ilk olarak 2011 yılında gündeme geldi. Geçtiğimiz ilk kazma vurularak başlanan çalışmalarla Kanal İstanbul projesi fiilen hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açılışında Kanal İstanbul ile ilgili bir mesaj verdi.

"KANAL İSTANBUL ER GEÇ YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesinin er geç yapılacağını söyleyerek "İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 1994'ten beri çalışmalarımızı engellemek isteyenleri dinlemedik." dedi.

YENİ METRO HATTINDA KANAL İSTANBUL DETAYI

Açılışı yapılan hatta önemli bir detay dikkat çekti. Metronun içinde bulunan haritada Kanal İstanbul'un yer aldığı görüldü.