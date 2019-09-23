İstanbul Havalimanı Polonya’ya ilham oluyor
Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı’nı kamu-özel sektör ortaklığı ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, “Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı’nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul’daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz” dedi.
Wild, Varşova’nın 45 kilometre dışında, güneybatı yönünde inşa edilmesi ve ilk aşamada yılda 45 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen Merkez Havalimanı projesini kendisinin yönettiğini ve bu havalimanının son teknolojiler kullanılarak yapılacağını söyledi. Türk Hava Yolları’nın Doğu Avrupa’da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için THY ve yer hizmetleri veren başka Türk şirketi ile temas halinde olduklarını bildirdi.
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Polonya’nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin’den sonra hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Wild, “Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyadaki hava bağlantı noktalarıyla iş birliği yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı ve bizim için çok ilham verici. Bize en yakın ölçüt olacak” dedi.
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