23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,745
  • 6,3348
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbul Havalimanı Polonya’ya ilham oluyor 

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı’nı kamu-özel sektör ortaklığı ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, “Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı’nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul’daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Wild, Varşova’nın 45 kilometre dışında, güneybatı yönünde inşa edilmesi ve ilk aşamada yılda 45 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen Merkez Havalimanı projesini kendisinin yönettiğini ve bu havalimanının son teknolojiler kullanılarak yapılacağını söyledi. Türk Hava Yolları’nın Doğu Avrupa’da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için THY ve yer hizmetleri veren başka Türk şirketi ile temas halinde olduklarını bildirdi.  

BİZE EN NET ÖLÇÜT 

 Polonya’nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin’den sonra hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Wild, “Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyadaki hava bağlantı noktalarıyla iş birliği yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı ve bizim için çok ilham verici. Bize en yakın ölçüt olacak” dedi.   

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Başkan Erdoğan’ı görmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Başkan Erdoğan’ı görmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Trump ve Ruhani görüşecek mi? İran'ın şartı var!

Trump ve Ruhani görüşecek mi? İran'ın şartı var!

Ahmet Kaya'nın 'İki Gözüm' adlı filmi yasağa rağmen çekiliyor

Ahmet Kaya'nın 'İki Gözüm' adlı filmi yasağa rağmen çekiliyor

Maduro’dan Rus medyasına çarpıcı açıklama: Beni öldürmek için...

Maduro’dan Rus medyasına çarpıcı açıklama: Beni öldürmek için...
 

POPÜLER HABERLER

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA