İstanbul Havalimanı turistik eser oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve THY, önemli bir tanıtım etkinliğine imza atıyor. İki kurumun işbirliği kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilere yönelik tanıtım ve ağırlama faaliyetleri mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı. Mayıs ayının ilk iki haftasında toplam 32 destinasyondan 500’ün üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesi yöneticisi TÜROB üyesi oteller ev sahipliğinde İstanbul’da ağırlandı. Söz konusu tanıtım organizasyonda İstanbul’un tüm turistik özelliklerinin tanıtımının yanı sıra İstanbul Havalimanı’nın öne çıkması dikkat çekti. Katılan heyetlere yeni havalimanı ve İstanbul turizm ürünleri hakkında bilgi verildi. Yabancı tur operatörü ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri İstanbul Havalimanı’na büyük ilgi gösterdi.

AVANTAJA ÇEVİRİYORUZ

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ramazan ayının turizm sektörü açısından özellikle İstanbul’da yavaşlama görülen bir dönem olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla biz de bu dönemi avantaja çevirmek için iş ortağımız THY ile birlikte güzel bir girişimde bulunduk. Davetli destinasyonlar içerisinde mümkün olduğunca pazar çeşitliliği yaratmaya çalıştık. İşlerimizin azaldığı bu dönemi verimli bir şekilde kullanarak, ülkemiz ve şehrimiz tanıtımına önemli bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bizlere bu kadar büyük hacimli bir işte destek olan tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.