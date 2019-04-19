İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri açıklandı

1.000 TAKSİYE GÖREV

Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy’den 168 TL, Şişli’den 147 TL, Esenyurt’tan 155 TL ve Beylikdüzü’nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor. İstanbul Havalimanı’nda tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak. Bu araçların 800’ü sarı taksi, 100’ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100’ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğunun altını çizerken; taksiciler olarak bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarının vurguladı. Taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2.5 TL olduğunu kaydeden Başkan Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli” dedi.

KALİTELİ HİZMET

Başkan Aksu, 1000 takside toplam 3 bin şoförün görev yapacağını kaydederek Aksu “Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.