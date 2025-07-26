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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı, bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırlayarak yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı
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İstanbul Havalimanı'nda dün 271 bin 836 kişi misafir edilerek tüm zamanların yolcu sayısı rekoru kırıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanının yolcu sayısında tarihi rekorun kırıldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi Günlük Rekor, İstanbul Havalimanı, dün yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kırarak önemli bir kilometre taşına imza attı ve bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırladı. Ülkemizi küresel havacılıkta ön plana çıkarmak büyük bir gurur kaynağıdır."

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