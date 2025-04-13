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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Üçlü pist operasyonu başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 'eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları' uygulamasının, 17 Nisan Perşembe başlayacağını belirterek, 'Üçlü bağımsız pist operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak.' ifadesini kullandı.

AA13 Nisan 2025 Pazar 14:02 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Üçlü pist operasyonu başlıyor
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Uraloğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda mevcut pistlerin kullanımını en verimli hale getirecek "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları" uygulamasının, 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağını bildirdi.

Üçlü bağımsız pist operasyonu hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bu sistemle İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş yapabilecek. Üç uçak da eş zamanlı olarak kalkış yapabilecek. Üçlü bağımsız pist operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. Avrupa'da ise bu uygulamayı hayata geçiren ilk ülke Türkiye olacak. Üçlü bağımsız pist operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "İSTANBUL HAVALİMANI'NIN AVRUPA'DAKİ KONUMU DAHA DA GÜÇLENECEK"

Uraloğlu, projenin çalışmalarına 2022 yılının son çeyreğinde başlandığını hatırlatarak, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini anımsattı. EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda yeni hava sahası tasarımının yapıldığını, kontrol sistemlerinin üçlü operasyonlara uygun hale getirildiğini, havayolu şirketlerinin bilgilendirildiğini, hava trafik kontrolörlerine yerli simülatörle eğitimler verildiğini aktardı.

İstanbul Havalimanı'nın yıllardır Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunda bulunduğuna değinen Uraloğlu, EUROCONTROL'ün Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre, 17 Mart-23 Mart döneminde İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1326 uçuş gerçekleştiğini kaydetti.

Uraloğlu, uygulamanın başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki konumunun daha da güçleneceğine işaret etti.

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