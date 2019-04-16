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İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık jet yakıtı TÜPRAŞ'tan

İstanbul Havalimanı, 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtını TÜPRAŞ'tan tedarik edecek.

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İstanbul Havalimanı'nın ihtiyacı olan jet yakıtının temini amacıyla İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri AŞ tarafından düzenlenen ihalenin sonuçlandığı, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ), 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı bildirildi.

TÜPRAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük hava limanlarından İstanbul Havalimanı'nın yıllık yakıt ihtiyacının, ilk yıl için 3 milyon tonun üzerinde olması beklendiği belirtilerek, ihale sonucunda yıllık 1,8 milyon tonluk satışıyla ihalede en büyük payı kazandığı kaydedildi.

Şirketin bu miktarla İstanbul Havalimanı'nın jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşılayacağına işaret edilen açıklamada, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun şu görüşlerine yere verildi:

"Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi olmanın sorumluluğuyla ülkemizin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ihaleyle İstanbul Havalimanı'nın jet yakıtı ihtiyacının da en büyük kısmını karşılayarak, ülkemiz cari açığının kapanmasına da katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın sektöre dinamizm katacağına inanıyoruz. TÜPRAŞ olarak, deniz ve demiryolu taşımacılığımızdaki lojistik üstünlüğümüzle yeni havalimanımıza en üst düzeyde hizmet vermeye devam edeceğiz."

Açıklamada, TÜPRAŞ'ın geçen yıl 4,7 milyon tonluk sivil jet yakıtı satışıyla havacılık sektörünün, 2,3 milyon ton benzin, 12 milyon ton dizel ve yaklaşık 1 milyon ton LPG satışıyla ülke akaryakıt ihtiyacının karşılanmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği ifadeleri yer aldı.

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