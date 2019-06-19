İstanbul, raylı sistem  inşasında dünya lideri

İstanbul’da kangrene dönüşen trafik çilesine çözüm olarak Taksim Sarıyer metrosuna, iki kıtayı Boğaz’ın altından birleştiren Marmaray’ı, Gebze-Halkalı, Üsküdar Ümraniye ve Kadıköy-Moda hatlarını hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) raylı sistem başarısı dünya tarafından tescillendi. Her gün milyonlarca İstanbulluyu iki kıta arasında raylı sistemle taşıyan İBB aynı zamanda tamamlandığında toplam uzunluğu 454 kilometreye çıkacak yeni 17 farklı raylı sistem hattının da inşasını sürdürüyor. Bu başarıyla da İBB, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) verilerine göre, ‘aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler’ sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor.

2 KATINA ÇIKACAK

İBB’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un dört bir yanında metro, tramvay, füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar sürüyor. Toplam 221.7 kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. UITP verilerine göre bu özelliğiyle İstanbul, aynı anda en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. Yapımı devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul’daki raylı sistem hat uzunluğu 2 kat artarak toplam 454 kilometreye çıkacak. İstanbullu, metroyla her yere ulaşacak.

TEST SÜRÜŞÜNE DEVAM

İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı sistem hat uzunluğu toplam 28.05 kilometreydi. Son 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı sistem hat uzunluğu toplam 233.05 kilometreye çıkarıldı. Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nın inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine başlandı. Hattın, bu yıl sonunda İstanbulluların hizmetine açılması planlanıyor. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın da1 yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

‘SÜRÜCÜSÜZ’DE LİDER

Sürücüsüz metro hatlarının da yapımı hızla sürüyor. Dudullu - Bostancı metro hattı, Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy - Kabataş metro hattı inşa ediliyor. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattı da dahil edildiğinde yeni hatlarla birlikte İstanbul’da sürücüsüz metro hattı sayısı 10’a çıkacak ve bu alanda Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü olacak.