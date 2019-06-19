İstanbul, raylı sistem inşasında dünya lideri
Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin verilerine göre İstanbul, 17 projeyle dünyada raylı sistemlere en fazla yatırım yapan metropol oldu. Projeler bittiğinde metro ağı 2’ye katlanıp 454 km olacak.
İstanbul’da kangrene dönüşen trafik çilesine çözüm olarak Taksim Sarıyer metrosuna, iki kıtayı Boğaz’ın altından birleştiren Marmaray’ı, Gebze-Halkalı, Üsküdar Ümraniye ve Kadıköy-Moda hatlarını hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) raylı sistem başarısı dünya tarafından tescillendi. Her gün milyonlarca İstanbulluyu iki kıta arasında raylı sistemle taşıyan İBB aynı zamanda tamamlandığında toplam uzunluğu 454 kilometreye çıkacak yeni 17 farklı raylı sistem hattının da inşasını sürdürüyor. Bu başarıyla da İBB, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) verilerine göre, ‘aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler’ sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor.
2 KATINA ÇIKACAK
İBB’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un dört bir yanında metro, tramvay, füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar sürüyor. Toplam 221.7 kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. UITP verilerine göre bu özelliğiyle İstanbul, aynı anda en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. Yapımı devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul’daki raylı sistem hat uzunluğu 2 kat artarak toplam 454 kilometreye çıkacak. İstanbullu, metroyla her yere ulaşacak.
TEST SÜRÜŞÜNE DEVAM
İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı sistem hat uzunluğu toplam 28.05 kilometreydi. Son 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı sistem hat uzunluğu toplam 233.05 kilometreye çıkarıldı. Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nın inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine başlandı. Hattın, bu yıl sonunda İstanbulluların hizmetine açılması planlanıyor. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın da1 yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor.
‘SÜRÜCÜSÜZ’DE LİDER
Sürücüsüz metro hatlarının da yapımı hızla sürüyor. Dudullu - Bostancı metro hattı, Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy - Kabataş metro hattı inşa ediliyor. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattı da dahil edildiğinde yeni hatlarla birlikte İstanbul’da sürücüsüz metro hattı sayısı 10’a çıkacak ve bu alanda Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü olacak.
DEVAM EDEN PROJELER
İstanbul’daki raylı sistem hatları İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Kurumların yaptığı metro hatları ise şöyle: İBB tarafından yapımı devam eden hatlar: “Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy metro hattı, Mecidiyeköy - Kabataş metro hattı, Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli metro hattı, Dudullu - Bostancı metro hattı, Rumeli Hisarüstü - Aşiyan füniküler hattı, Kaynarca - Pendik - Tuzla metro hattı, Çekmeköy - Sultanbeyli metro hattı, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattı, Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı, Başakşehir - Kayaşehir raylı sistem hattı, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt metro hattı, Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan metro hattı.” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden hatlar: Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattı, Bakırköy (İDO) - Kirazlı metro hattı, Halkalı - Arnavutköy- İstanbul havalimanı metro hattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.