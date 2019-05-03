İstanbul rekabette, Ankara yaşam kalitesinde önde

Türkiye’deki 81 ili “Yaşam, Eğitim, Yatırım, Altyapı, Hizmet, Ulaşım, Güvenlik” gibi 85 ayrı başlıkta tek tek analiz eden araştırmada, Türkiye’deki tüm şehirler, sosyo-ekonomi, ticari, eğitim, altyapı gibi bir çok başlıkta incelendi. Buna göre İstanbul 100 üzerinden 69.13 puan ile Türkiye’nin en yüksek rekabet gücüne sahip ili olarak belirlendi. Ankara ise 53.7 puanla Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endeksi’nde birinci oldu. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Melih Bulu, Türkiye’de 81 ili kapsamlı olarak inceleyen tek çalışma olan URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi’nde, bu kez son beş seneyi incelediklerini söyledi.

YÜKÜ AZALTMALIYIZ

Bulu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şehirler tek başlarına ülkelerin kaderini değiştirebiliyor. İstanbul’un nüfusu Bayburt’un 180 katı, dolayısıyla bu iki ili aynı sistemle yönetmek doğru değil. Türkiye’de ekonomik anlamda ilk 10 il, Türkiye’nin yüzde 70’ini oluşturuyor, 71 il ise yüzde 20’sini. İlk 10 il diğer 71 ili finanse ediyor. Bu 10 il yatırımları çekiyor, ne kadar teşvik verilirse verilsin, diğer 71 ile istenen seviyede yatırım gitmiyor. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak, belki de bütün illerin üretmeyeceği bir mekanizmayı yerleştirmek gerek. İkinci bir metropol alan oluşturmalıyız. Böylece İstanbul’un üzerindeki yük azalır. İkincisi daha planlı olacağı için daha verimli daha etkin metropol alanı olabilir.”

PERFORMANS İÇİN

81 ilin toplam ekonomik performansının, Türkiye’nin makroekonomik performansını oluşturduğunun altını çizen Bulu, “İllerarası Rekabet Endeksimizi kullanarak şehirlerimizin yerel yöneticilerinin kendi performanslarını analiz ederek ve eksik olduğu konularda kendilerini geliştirerek ülke ekonomisine katkılarını artırabileceğini ümit ediyoruz. Ayrıca merkezi karar vericilerin politikaları için faydalanacaklarını düşünüyoruz” dedi.