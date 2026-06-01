İstanbul semalarında çifte rekor! 2 dev havalimanı uçuş trafiğiyle tarihe geçti

Kurban Bayramı tatilinin dönüş trafiği, Türkiye'nin iki dev havalimanında tarihi rekorları beraberinde getirdi. 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun gününü yaşarken, Sabiha Gökçen Havalimanı da 894 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük hava trafiğine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda kırılan rekora dikkat çekerek, 'Açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık' ifadelerini kullandı.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Havacılık sektörünün ve Türkiye'nin yükselen değeri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, operasyonel kabiliyetini ve bölgedeki stratejik konumunu bir kez daha kanıtladı. 31 Mayıs Pazar günü gerçekleşen yoğun hava trafiği kapsamında, iç ve dış hatlarda toplamda 894 iniş-kalkış trafiğiyle, havalimanı tarihinde bir gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti.

REKOR TRAFİK SORUNSUZ ŞEKİLDE YÖNETİLDİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ve Terminal İşletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) koordinasyonunda uygulanan titiz çalışmalar neticesinde bayram yoğunluğu ve söz konusu rekor trafik sorunsuz şekilde yönetildi.

OPERASYONEL AKSAMA YAŞANMADAN BAŞARIYLA TAMAMLANDI

HEAŞ tarafından, hava trafik kontrol hizmetlerinden apron yönetimine, teknik altyapıdan hava sahası emniyetine kadar tüm operasyonel süreçler etkin şekilde yönetilirken; terminal tarafında ise ISG ekiplerince operasyon, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu konforuna yönelik çalışmalar 24 saat esaslı olarak yürütüldü. Böylece bayram dönemine ait yoğun trafik operasyonel aksama yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

EN ÖNEMLİ UÇUŞ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Havalimanının artan kapasite kullanımını destekleyen bu rekor, aynı zamanda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın stratejik konumunu ve teknolojik altyapısının gücünü bir kez daha teyit etti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, operasyonel başarısıyla Türkiye'nin sivil havacılık hedeflerine katkı sunmaya ve bölgedeki en önemli uçuş merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"YENİ BİR REKORA İMZA ATTIK"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Doğu ile Batı'nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

