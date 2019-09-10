İstanbul turizmde 5 yılın zirvesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. Ocak-temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8’lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.

Geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye’nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri olan İstanbul, turizmdeki başarısını sürdürdü. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı. İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz, “İstanbul, turizmde her geçen gün adından daha sık söz ettiriyor. UNESCO, 2021’deki Yaratıcı Şehirler Ağı’nın yıllık toplantısını İstanbul’da ev yapacak. Yabancı turistlerin de yoğun ilgisi var. İstanbul, geçtiğimiz yıl dünyanın en çok ziyaret edilen 8. şehri oldu. Bu yıl, ilk 5 arasına girmek istiyoruz. İstanbul tarihi, kültürü ve gastronomisiyle tam bir turizm kenti. İstanbul’u zirveye taşımaya kararlıyız” dedi.

ALMANLAR İLK SIRADA

İstanbul’a temmuz ayında gelen turist sayısında da artış gözlendi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 1.5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan şehir, bu yıl yüzde 10.9’luk artışla 1.6 milyon rakamına ulaştı.İstanbul’a gelen yabancı turistler arasında ilk sırada Almanlar yer aldı. 2019’un ilk 7 ayında 641 bin 204 Alman turist İstanbul’a geldi. Almanya’nın ardından ikinci sırada 502 bin 332 kişi ile İran yer aldı. Rusya 392 bin 769 kişi ile en çok ziyaret eden üçüncü ülke oldu. İstanbul, özellikle harcama kapasitesi yüksek olan uzak noktalardaki ülkelerden de turist sayısını artırdı. Amerika Birleşik Devletleri’nden geçen yıla oranla yüzde 29.4’lük artışla 267 bin 280 turisti ağırlayan İstanbul, toplam 223 bin 326 Çinli turiste ev sahipliği yaptı. Önemli bir artış da Güney Koreli turist sayısında yaşandı.