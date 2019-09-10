İstanbul turizmde 5 yılın zirvesinde
7 ayda yüzde 12.8’lik artışla 8.4 milyon turist çeken İstanbul son 5 yılın en iyi performansını yakaladı. Dünyada en çok ziyaret edilen 8. şehir olan İstanbul’un bu yılki hedefi ise ilk 5...
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. Ocak-temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8’lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.
Geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye’nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri olan İstanbul, turizmdeki başarısını sürdürdü. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı. İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz, “İstanbul, turizmde her geçen gün adından daha sık söz ettiriyor. UNESCO, 2021’deki Yaratıcı Şehirler Ağı’nın yıllık toplantısını İstanbul’da ev yapacak. Yabancı turistlerin de yoğun ilgisi var. İstanbul, geçtiğimiz yıl dünyanın en çok ziyaret edilen 8. şehri oldu. Bu yıl, ilk 5 arasına girmek istiyoruz. İstanbul tarihi, kültürü ve gastronomisiyle tam bir turizm kenti. İstanbul’u zirveye taşımaya kararlıyız” dedi.
ALMANLAR İLK SIRADA
İstanbul’a temmuz ayında gelen turist sayısında da artış gözlendi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 1.5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan şehir, bu yıl yüzde 10.9’luk artışla 1.6 milyon rakamına ulaştı.İstanbul’a gelen yabancı turistler arasında ilk sırada Almanlar yer aldı. 2019’un ilk 7 ayında 641 bin 204 Alman turist İstanbul’a geldi. Almanya’nın ardından ikinci sırada 502 bin 332 kişi ile İran yer aldı. Rusya 392 bin 769 kişi ile en çok ziyaret eden üçüncü ülke oldu. İstanbul, özellikle harcama kapasitesi yüksek olan uzak noktalardaki ülkelerden de turist sayısını artırdı. Amerika Birleşik Devletleri’nden geçen yıla oranla yüzde 29.4’lük artışla 267 bin 280 turisti ağırlayan İstanbul, toplam 223 bin 326 Çinli turiste ev sahipliği yaptı. Önemli bir artış da Güney Koreli turist sayısında yaşandı.
TEMMUZDA 28.8 MiLYON GECELEME GERÇEKLEŞTİ
Turistik tesislerin doluluk oranı temmuz ayında yüzde 75 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca temmuz ayı konaklama istatistikleri açıklandı. Buna göre, yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50.68 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise tesise geliş 9.9 milyon kişi, geceleme sayısı 28.8 milyon, doluluk oranı ise yüzde 74.9 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44.2 milyon kişi; geceleme sayısı ise 113.8 milyon olarak gerçekleşti. Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre tesise gelişte yüzde 11,5, geceleme sayısında yüzde 11.4, doluluk oranında yüzde 5.35 artış yaşandı. Temmuz 2018’e göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4.94, doluluk oranında da yüzde 0,21 oranında arttı. Ocak-Temmuz dönemi illere göre verilerde Antalya tesise gelişte 12.3 milyon kişi, geceleme sayısında 49,4 milyon ve doluluk oranında yüzde 64.21 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki İstanbul’da tesise geliş 7.9 milyon kişi, geceleme sayısı 17.9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58.4 oldu. Muğla, tesise gelişte 2.4 milyon kişi, geceleme sayısında 7.5 milyon oldu.
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