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Ekonomi

İstanbul ve Bingazi seferlerinin ticari bağları güçlendirmesi bekleniyor

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, 10 yıl aradan sonra yeniden başlayan Türkiye-Libya uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendireceğini bildirdi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
İstanbul ve Bingazi seferlerinin ticari bağları güçlendirmesi bekleniyor
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Karanfil Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada üç sefer olarak İstanbul'dan Bingazi'ye başlattığı seferlerin yeni ticari fırsatlarını da beraberinde getireceğini kaydetti.

Türkiye'nin, altyapı, sağlık ve enerji gibi alanlardaki deneyimlerini Libya ile paylaşmaya hazır olduğunu belirten Karanfil, "Seferlerin başlamasının ticari ve kültürel bağları güçlendirmesi bekleniyor. Libya, Afrika Kıtası'na açılan stratejik bir kapı. İki ülke arasındaki köklü bağları ekonomik iş birliğinin temelini oluşturuyor. Havacılık sektörünün sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda kültürlerin kaynaşmasına vesile olan bir köprü olacağını söyleyebilirim. Türkiye'nin bulunduğu stratejik konum sayesinde havacılıkta büyük bir güç haline gelecek." açıklamasında bulundu..

Karanfil, Libya'nın bölgesel kalkınmadaki kilit rolüne işaret ederek, "Afrika, önümüzdeki yüzyılda ekonomik büyümenin lideri olacak. THY'nin Bingazi seferleri ile Türk ihracatçılarına yeni fırsatlar sunması, lojistik altyapının gelişmesine katkıda bulunması ve Türk şirketlerinin bölgedeki varlığını güçlendirmesi bekleniyor." açıklamalarında bulundu.

THY uçuşu kapsamında Libya İmar Fonu ve devlet kurumlarıyla toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, şunları kaydetti:

"Konsey olarak, gelecek dönemde planlanan heyet ziyareti kapsamında İş Forumu gerçekleştireceğiz. Türk müteahhitlerimiz ve iş insanlarımız ile birlikte, Libya'nın savaş sonrasında yeniden alt yapı ve üst yapısının revizyonu için iki ülke devlet yetkililerle bir araya gelmeyi planlıyoruz."

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