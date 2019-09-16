İstanbul’a 500 milyar $’lık kozmetik fuarı

Dünyaca ünlü 400’ün üzerinde markanın katılımının yanı sıra binlerce ziyaretçinin beklendiği fuarda sektöre ilişkin yeni ürün ve uygulama teknikleri ile medikal estetik cihaz ve ekipmanlar görücüye çıkacak.CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB’in destekleriyle düzenlenen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 19-22 Eylül tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. İlki geçen yıl düzenlenen ve katılımcılar ile ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bu yıl da adından sıkça söz ettirecek.