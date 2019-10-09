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İstanbul’a 5G Vadisi Açık Test Sahası kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önderliğinde Ankara’da oluşturulan 5G Vadisi Test Sahası’nın İstanbul’da da kurulması için düğmeye basıldı.

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Bu amaçla ‘5G Vadisi İstanbul Geleceğin Teknolojileri Zirvesi’ gerçekleştirilecek. Dünya genelinde 2020’ye kadar standardizasyon çalışmalarının bitirilerek ürünleştirme aşamasına gelineceği tahmin edilen 5G mobil haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm ülkelerin bilim, sanayi ve teknoloji politikaları 5G’ye göre şekilleniyor ve 5G mobil teknolojilerinin birkaç yıl içinde kullanılmaya  başlanması öngörülüyor.     

 ZİRVE DÜZENLENİYOR

İstanbul’da da 5G ve ötesi konusunda üniversite, işletmeci ve üretici iş birliğini artırmak ve ekosistem oluşturmak amacıyla ‘5G Vadisi İstanbul Geleceğin Teknolojileri Zirvesi’ etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe BTK önderliğinde üniversiteler ve sektör temsilileri katılacak.

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