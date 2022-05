Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun (Tourism Investment Forum-TIF) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu anda dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi olduğunu belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulduğu 2019'dan bu yana Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun tanıtım yaptığına işaret eden Bakan Ersoy, "Alanında dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan Go Türkiye portalımız üzerinden de kültür ve turizm sahasında sahip olduğumuz her özgünlüğü ve değeri anlattık. Go Türkiye platformu hakkında güncel bilgiler vermek gerekirse, 2022'nin ilk 4 buçuk ayında toplam tekil ziyaretçi sayısı 62 milyon oldu. Son 1 aydaki tekil ziyaretçi sayısı ise 5,6 milyona ulaştı. 2021 yılında 62 ülkeden, 980'i basın mensubu, 480'i influencer olmak üzere 4 bine yakın kişiyi ülkemizde ağırladık. 2022 yılına çok hızlı ve etkin başladık. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin 22 şehrinde yapılan toplam 101 etkinlikte, yurt dışından getirdiğimiz 292'si basın mensubu, 71'i influencer olmak üzere 42 ülkeden toplam 883 kişiyi ağırladık. Bunların arasında tur operatörleri de bulunuyor. Bu ağırlamalar sonucu influencer erişimi 140 milyon olurken, basında çıkan haberlerin erişimi ise ilk 3 ayda 9,9 milyara ulaştı." diye konuştu.

Ersoy, geçen yıl hizmete açılan Galaport'un sadece İstanbul'un değil, dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri olduğuna da dikkati çekerek, dünyada yeni planlanan kruvaziyer limanlarının İstanbul'u örnek aldığını vurguladı.

- YENİKAPI'DA YENİ BİR PORT İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Türkiye'nin atılan adımlarla homeport haline geldiğinin altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, "Kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olması da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak. Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı'da yeni bir port için çalışmalara başlandı." dedi.

Ersoy, Michelin Rehberi'nin İstanbul yeme-içme sektörüne gösterdiği bu ilgiye de dikkati çekerek, "Tamamen bağımsız ve gizli Michelin denetçileri tarafından takip edilen kapsamlı süreç sonunda rehberde yer alacak işletmelerimiz, 11 Ekim'de düzenlenecek törenle açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Önemli turizm destinasyonlarından Antalya Havalimanı'nın ihalesine de değinen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir ihaleydi, sonunda 765 milyon avro yatırım taahhüdü, 8 milyar 555 milyon avro gelir taahhüdü, 2 milyar 138 milyon avro ön ödeme taahhüdü ile Alman-Fransız ortaklığı konsorsiyumu ihaleyi aldı. Bu rekor ihale aynı zamanda dünyanın Türkiye turizmine, ekonomisine ve Antalya'ya olan güveninin bir tescili oldu."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, pandeminin etkilerini hızlı bir şekilde atlatarak tekrar yükseliş trendine giren Türkiye'nin için çok önemli iki karar alındığına işaret ederek, "Birincisi 2025 yılı sonuna kadar yapılacak yatırımlarda KDV hızlı mahsubuyla ilgili, biliyorsunuz KDV'siz yatırım faturası alınabiliyor artık 2025 sonuna kadar yatırımlarda. İkincisi ise 50 milyar liralık 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli düşük faizli TL kredi desteği, bunlar da bu ay itibarıyla devreye alındı." açıklamasını yaptı.

Ersoy, sürdürülebilirlik standartlarının en üst akreditasyon kuruluşu olan Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile de işbirliği anlaşmasına imza attıklarını söyleyerek, "Böylelikle Türkiye ve GSTC sürdürülebilir turizm alanında ilk defa 'hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yaparak' dünyaya örnek oldu." dedi.

- "ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA İZMİR, DİYARBAKIR, ÇANAKKALE VE KONYA'DA DA KÜLTÜR FESTİVALLERİMİZ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK"

Kültür alanında da geçen yıl 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışıyla birlikte başlatılan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 300'den fazla etkinlik yapılırken 7,8 milyon ziyaretçi ağırlandığını aktaran Ersoy, "Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerinin yanı sıra İzmir, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da da Kültür Festivallerimiz sanatseverlerle buluşacak." ifadelerini sözlerine ekledi.

Geleceğin Destinasyonu Türkiye (Destination Future Turkey) temasıyla gerçekleşen etkinlik, açılış konuşmalarının ardından forum kapsamında 27 panelde 80'i aşkın konuşmacı, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bir araya gelmesiyle devam etti.