İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu: Yarın açıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir."

"Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır"