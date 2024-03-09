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Ekonomi

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu: Yarın açıyoruz

Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır' dedi.

9 Mart 2024 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu: Yarın açıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir."

"Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır"

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