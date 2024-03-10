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  • İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Ekonomi

İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Günde 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip Bakırköy-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

AA10 Mart 2024 Pazar 12:47 - Güncelleme:
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

Metro hattında Bağcılar Kirazlı-Molla Gürani-Yıldıztepe-İlkyuva-Haznedar-İncirli-Özgürlük Meydanı-Bakırköy Sahil istasyonları yer alıyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • metro
  • Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı

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