İstanbul'a yeni metro müjdesi: Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

7 HATTA ÇALIŞMA VAR

Bakan Karaismailoğlu, bu hattın açılışının ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını milletin hizmetine sunacaklarını, İstanbul'un havalimanlarını metroyla buluşturacaklarını söyledi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. 103.3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.