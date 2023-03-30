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Ekonomi

İstanbul'a yeni metro müjdesi! Bakan Karaismailoğlu: Gün sayıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün sayıldığını açıkladı.

30 Mart 2023 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
İstanbul'a yeni metro müjdesi! Bakan Karaismailoğlu: Gün sayıyoruz
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İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün sayıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı 6.2 kilometre uzunluk, 4 istasyon, 80 km/s hız yapacak.

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