İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İstanbul'da 500 bin sosyal konut için kura heyecanı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
İstanbul'da 500 bin sosyal konut için kura heyecanı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Ev Sahibi Türkiye' projesinde heyecan İstanbul'a taşınıyor. Şehirde inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı geniş kapsamlı bir törenle başlayacak.

METE ALİ MAVİŞ25 Nisan 2026 Cumartesi 07:52
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağında vatandaşların büyük bir merakla beklediği 100 bin konutluk dev projede kura çekimleri, bugün başlıyor.

İLK KURA HEYECANI BUGÜN

İstanbul'un konut ihtiyacına ve deprem direncine büyük katkı sunması beklenen projenin kura süreci, 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura maratonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı geniş kapsamlı bir törenle başlatılacak.

Çekilişlerle birlikte, on binlerce vatandaşın güvenli ve uygun fiyatlı yuva hayali gerçeğe dönüşecek.

TESLİMLER 2 YIL İÇİNDE YAPILACAK

81 ili kapsayan sosyal konut hamlesinin en büyük payını alan İstanbul'da, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına hız verilecek. Belirlenen takvim doğrultusunda, hak sahiplerine konutlarının kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.

KİRALIK KONUT PROJESİNDE DE İNŞAATLAR BAŞLADI

Sosyal konut satışının yanı sıra İstanbul'daki yüksek kira sorununa çözüm getirmek amacıyla geliştirilen "kiralık konut" modeli için de düğmeye basıldı.

TOKİ eliyle yürütülen çalışma kapsamında, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulacak olan kiralık konutların inşasına başlandığı belirtildi.

İstanbul genelinde hem mülkiyet hem de barınma ihtiyacına çözüm sunacak projelerin, şehrin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırması ve konut piyasasında fiyat dengesi sağlaması bekleniyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.