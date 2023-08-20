İstanbul'da elektrik kesintileri! BEDAŞ 10 ilçe için saat verdi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da bazi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

İŞTE O İLÇELER....



AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARANFİL, URAN sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN sk bölgelerinde 20/08/2023 13:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527. sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ÇAKMAK sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 20/08/2023 00:01:00 - 20/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 20/08/2023 00:01:00 - 20/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1664., 1665. sk bölgelerinde 20/08/2023 00:00:00 - 20/08/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 177., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 20/08/2023 10:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİBEYKÖY mah sk / EMNiYETTEPE mah sk / ESENTEPE mah sk / GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / GÜZELTEPE mah sk / MİTHATPAŞA mah sk / SAKARYA mah sk / SİLAHTARAĞA mah sk / YEŞİLPINAR mah sk / ÇIRÇIR mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / HÜRRİYET mah sk / KARADENİZ mah sk / KARAYOLLARI mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MEVLANA mah sk / PAZARİÇİ mah sk / YENİ MAHALLE mah sk / YILDIZTABYA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah sk / 75. YIL mah sk / CEBECİ mah sk / CUMHURİYET mah sk / ESENTEPE mah sk / GAZİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / UĞUR MUMCU mah sk / YUNUS EMRE mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 20/08/2023 02:00:00 - 20/08/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ALBOYACILAR, KARABOYACILAR, KENNEDY, YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah DARÜŞŞAFAKA, LOKMACI DEDE, LOKMACI DEDE ÇIKMAZI, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah KÜRKÇÜLER PAZARI sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİBEYKÖY mah sk / EMNiYETTEPE mah sk / ESENTEPE mah sk / GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / GÜZELTEPE mah sk / MİTHATPAŞA mah sk / SAKARYA mah sk / SİLAHTARAĞA mah sk / YEŞİLPINAR mah sk / ÇIRÇIR mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / HÜRRİYET mah sk / KARADENİZ mah sk / KARAYOLLARI mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MEVLANA mah sk / PAZARİÇİ mah sk / YENİ MAHALLE mah sk / YILDIZTABYA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah sk / 75. YIL mah sk / CEBECİ mah sk / CUMHURİYET mah sk / ESENTEPE mah sk / GAZİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / UĞUR MUMCU mah sk / YUNUS EMRE mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 20/08/2023 02:00:00 - 20/08/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 20/08/2023 03:00:00 - 20/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEKAN, DERGİ, DEVİR, DONANMA, DUYGU, DÜZENLİ, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, YILDIRIM, ŞEBNEM sk bölgelerinde 20/08/2023 10:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.