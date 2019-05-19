İstanbul’da ev kirasına zam yok

Şehirde 2+1 evler için en ucuz kira 800 TL başlangıç fiyatı ile Arnavutköy’de, en pahalı kira ise 6.500 TL ile Beşiktaş’ta kaydedildi. Yine kiraların en ucuz olduğu semtler Bayrampaşa, Beylikdüzü, Çekmeköy, Küçükçekmece, Sancaktepe ve Ümraniye olarak belirlendi. Bu semtlerde 800 ile 950 TL arasında 2+1 kiralık ev bulmak mümkün. Öte yandan Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer’de ise 1.600 TL’den ucuz 2+1 kiralık ev bulunamıyor. Bu semtlerde kiralık ev fiyatları rezidanslarda ve deniz gören evlerde 6.500 TL’ye kadar yükselebiliyor. Bağcılar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Tuzla ve Eyüp gibi ilçelere inşa edilen rezidanslar ise eski yapı stokunun bulunduğu ilçelerde kira fiyat aralıklarındaki makası açıyor. Bağcılar’da 1.100 TL’den başlayan 2+1 kiralık ev fiyatları, rezidanslarda ise 3.100 TL’ye kadar yükselebiliyor.