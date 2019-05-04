İstanbul'da Halk Ekmek pidesi 1 liradan satılacak

Ramazan ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde pide 1 liradan satılacak.

İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin duyurusuna göre, 300 gramlık pide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik koordinasyonunda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 liradan satışa sunulacak.