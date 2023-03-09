İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP ve İBB engeli! Göksu: 800 bin değil 1 milyon 800 bin konut yapılırdı

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'ye deprem acısını bir kez daha yaşattı.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan afet sonucu on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, depreme karşı da halkta bilinç oluşmaya başladı.

Ülke genelinde depreme karşı binaların güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm gibi hazırlıklara ağırlık verilirken beklenen Marmara Depremi'ne hazırlık da önem kazandı.

Söz konusu olası afetin etkisinin en çok hissedileceği İstanbul'da da kentsel dönüşümün önemi bir kez daha anlaşıldı.

Ancak İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, TRT Haber'de merak edilenleri yanıtladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezlerin ardından özellikle İstanbul için kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması gerektiğini vurgulayan Göksu, mega kentte kentsel dönüşümün CHP ve İBB tarafından baltalandığını açıkladı.

Göksu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Van depreminden sonra kentsel dönüşüm artık başladı. Cumhurbaşkanımız ilk kazmayı Eseneler'de vurdu. CHP'li yetkileri de davet ederek çalıştaylar hazırladık. Bir kanun çıktı ve Meclis'ten geçti. CHP'liler kentsel dönüşüm yasasına hayır diyerek Anayasa Mahkemesine gittiler.

İBB KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPTI MI?

İstanbul'u yönetenler 'ben kentsel dönüşümü durduracağım' diyorsa insanlar ne yapabilir? Ne zaman geleceği belli olmayan bir deprem var ve sorumlu kişi İBB Başkanı. İstanbul'u yöneten zihin kentsel dönüşüme karşıyız diyerek geldi.

2019 yılında deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapılacak sözü veren İBB yönetimi şu ana kadar sıfır konut yaptı. İstanbul'daki deprem bütçesi 0,5'e düşürüldü. Ekrem İmamoğlu, depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ 1563 TANE DAVA AÇTILAR"

En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler. Kentsel dönüşümü iptal ettirmek için kampanyalar yaptınız şimdi içiniz rahat mı? Oy olabilmek için bunları yaptılar. İstanbul halkından özür dileyin artık. Kentsel dönüşümle ilgili 1563 tane dava açtılar.

İstanbul'da 7,1 milyon bağımsız bölüm var, yani iş yeri ve ev. Bunların 2,5 milyonu 2000 yılından sonra yani deprem yönetmeliğine uygun olarak. İstanbul'da şu an 1.2 milyon acil dönüşmesi gereken 230 bin konut var. Biz İstanbulluların geleceğini İBB'ye teslim etmeyeceğiz. Bu acıyı İstanbullulara yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Gelin hep beraber deprem yıkmadan birlikte yapalım. Devlet olarak, millet olarak, halk olarak hep beraber evleri yapalım.

Tüm siyasi partilere çağrı yapıyorum, lütfen insanların hayatı üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayın. Bu bir bina yenilemek değil hayat kurtarmaktır. Bu işi lütfen siyaset üzeri tutun. Seferberlik başlatıyoruz diyorlar ama ortada icraat yok. Kentsel dönüşüm risk bölgelerine dava açmamış olsalardı 800 bin konut değil 1 milyon 800 bin konut yapılmış olacaktı."