İstanbul’da satılık evde fırsat dönemi başladı

Yaklaşan tayin dönemi ve üniversite tercihleri öncesinde İstanbul’da hem yatırım hem de oturma amacıyla satılık ev piyasası hareketlendi. 23 Haziran İBB yenileme seçimleri nedeniyle tatilcilerin şehre dönmesinin ardından canlılık yaşayan piyasada 2+1 evlerin satış fiyatları halihazırda bir süre öncesine kadar süren durgunlukla gerilemiş durumda. Gurbetçilerin artan döviz fiyatları nedeniyle konut alımını hızlandırması yerli yatırımcı ve oturum için ev bakan vatandaşları da konut alımına yönlendiriyor. Konut stoklarının bazı ilçelerde azalması ve artan inşaat maliyeti nedeniyle önümüzdeki yıl konut fiyatlarının yüzde 50’ye varan artışlar yaşayabileceğinden hareketle konutta düşen fiyatı değerlendirmek isteyenler birikimlerini ev almaya yönlendiriyor.

ORTALAMA 400 BİN TL

Yine Anadolu’dan İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin aileleri de 4 yıllık eğitim sonunda değerlenerek prim yapacak konutları satın almak için emlakçılarla alan araştırması yapıyor. Bu şartlar ışığında durgun piyasanın canlanması için düşen konut fiyatlarıyla beraber İstanbul’da 2+1 evlerin ortalama fiyatı 400 bin TL olarak belirleniyor. Bu fiyata kentsel dönüşümün durma noktasına gelmesine karşın stokta 10 binden fazla yeni evin ve halihazırda on binlerce ikinci el konutun bulunduğu Kadıköy’ün etkisi büyük. İlçede deniz görmeyen 2+1 ikinci evlerin fiyatları 400 bin TL’den başlarken, yine ikinci el ev stokunun yüksek olduğu Bahçelievler’de de konutlar 300 bin TL’lik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

AYNI SOKAKTA ON KAT FARK

Öte yandan yeni konut stokunun özellikle de rezidansların yoğunlaştığı bölgelerde ise 2+1 evler ile ikinci ev konutlar arasında 10 katına varan fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Buna en çarpıcı örnek ise Zeytinburnu. İlçenin hem Marmaray hem de Avrasya Tüneli ile İstanbul ulaşımının can damarı haline gelmesinin ardından birbiri ardında inşa edilen lüks rezidanslar ile Zeytinburnu’nda 2+1 konutlar arasında fiyat uçurumları yaşanıyor. Aynı caddede, aynı metrekareye sahip iki tane 2+1 konuttan biri 230 bin TL’ye satılırken, diğer konut ise 2 milyon 500 bin TL’lik fiyatıyla alıcı bekliyor. Bu rezidansta ise 24 saat güvenlik, havuz, çocuk parkı, otopark ve vale gibi çeşitli hizmetler sunuluyor. Aynı zamanda Zeytinburnu’ndaki eski 2+1 evler de, kentsel dönüşümün yeniden canlanacağı dönemde sahiplerine büyük prim getirme ihtimalleri nedeniyle alcılardan yoğun ilgi görüyor.

EN UCUZU BEYLİKDÜZÜ

İstanbul’da en ucuz 2+1 konutların adresi 75 bin TL ile Beylikdüzü, 140 bin TL ile Esenler ve 180 bin TL ile Avcılar olurken, Beşiktaş’ta 2+1 evlerin fiyatları semt fark etmeksizin 600 bin TL’den başlıyor. İlçede rezidansların fiyatı 5 milyon TL’ye ulaşarak rekor kırarken, Büyükçekmece’de 600, Ataşehir’de 750 ve Bayrampaşa’da ise 1 milyon TL’ye lüks rezidans dairelere sahip olma imkanı var.

‘GAYRİMENKULE İLGİ VAR, STOKLAR ERİR’