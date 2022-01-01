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Ekonomi

İstanbul'da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

Sabahın erken saatlerinde taksi sürücüleri, fiyat güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların yolunu tuttu.

Bağcılar'da uzun araç kuyruğu oluşturan taksiler zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Firmaların önündeki kalabalıktan şikayetçi olan bazı taksi sürücüleri, her yıl benzer görüntüleri yaşadıklarını belirterek, yetkililerden izdihamın yaşanmaması için çözüm beklediklerini söyledi.

  • taksi
  • taksimetre
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