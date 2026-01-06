İstanbul'da tanıtıldı! Türkiye ve Pakistan'dan ortak gelecek vizyonu

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir kalkınma ile ortak değer üretimine dayalı kalıcı bir modele dönüşeceğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi ile PwC Türkiye işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye ve Pakistan Gelecek İş Birliği Vizyonu Raporu"nun tanıtım toplantısı Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, açılış konuşmalarının ardından "Pakistan'da Türk İş Dünyasının Başarısı ve Gelecek Potansiyeli" paneli ile Türk firmalarının ülkedeki başarılı operasyonları ve uzun dönem vizyonları ile Pakistan'daki iş ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Rapor, Pakistan'ın Türk iş dünyası için sunduğu yüksek potansiyeli ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık fırsatlarını ortaya çıkarıyor.

- "PAKİSTAN VE TÜRKİYE, KARŞILIKLI SAYGIYA VE KÖKLÜ BİR İYİ NİYET MİRASINA DAYANAN BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Pakistan ve Türkiye'nin birbirlerine kardeşlik elini uzattığını belirterek, iki ülkenin dayanışma içinde durduğunu, karşılıklı destek sunduğunu, ortak değerlere, karşılıklı saygıya ve köklü bir iyi niyet mirasına dayanan bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Pakistan topraklarında yaşayan Müslümanların Türk halkına her zaman derin bir muhabbet beslediğini aktaran Junaid, şunları kaydetti:



"Aradan geçen on yıllar boyunca iki ülke, bölgesel sınamalar ve doğal afetler dahil kritik dönemlerde birbirine sarsılmaz bir destek göstermiş, bu dayanışma geleneği kardeşlik ilişkimizin ayırt edici bir niteliği haline geldi. Bu köklü dayanışma, doğal bir seyirle derinleşen bir ekonomik ortaklığa dönüştü. Tarım, tekstil, imalat, altyapı ve enerji gibi kilit sektörlerde işbirliği ivme kazanmış, tercihli düzenlemeler ve Türkiye'nin Pakistan'ın kalkınma yolculuğuna artan katkılarıyla daha da güçlendi. Bu ortak çabalar, sürdürülebilir büyüme, ekonomik çeşitlenme ve uzun vadeli refah yönündeki ortak taahhüdümüzü yansıtmakta, ekonomilerimiz arasındaki artan karşılıklı bağımlılığın temel ilkelerini oluşturuyor."

- "İŞ İNSANLARINI FIRSATLARLA AKTİF ŞEKİLDE ETKİLEŞİME GEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

Yousaf Junaid, DEİK ve PwC'nin analitik katkılarıyla hazırlanan raporun, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanındaki büyük fırsatlar hakkında iş dünyasını bilgilendirmeyi amaçladığını belirtti.

Raporun özel sektör odaklı bağımsız bir perspektif sunarak işbirliği ve yatırım için uygulanabilir yolları ortaya çıkardığına işaret eden Junaid, "Analiz, Pakistan'ın genç nüfus yapısı, stratejik coğrafyası ve gelişen pazarlarının, Türkiye'nin sanayi gücü, teknolojik kapasitesi ve girişimcilik dinamizmiyle tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı dengeli ve sinerjik bir ortaklık vizyonunu vurguluyor." dedi.

Junaid, mevcut ve potansiyel ikili yatırım akışlarının iki ülke arasındaki işbirliğinin bir sonraki safhasının temelini oluşturacağını dile getirerek, "Pakistan ve Türkiye'den iş insanlarını, yatırımcıları ve girişimcileri bu raporda sunulan fırsatlarla aktif şekilde etkileşime geçmeye davet ediyorum. Savunma, enerji, tüketim malları üretimi ve raporda öne çıkan öncelikli sektörlerdeki fırsatların değerlendirilmesi karşılıklı güveni pekiştirecek. İki ülke arasındaki işbirliği sürdürülebilir kalkınma ile ortak değer üretimine dayalı kalıcı bir modele dönüşecek." ifadelerini kullandı.

- "PAKİSTAN, 2050 YILINDA 372 MİLYON NÜFUSLA DÜNYANIN EN KALABALIK DÖRDÜNCÜ ÜLKESİ OLACAK"

DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya da Pakistan'ın stratejik konumu, genç ve hızla büyüyen nüfusu ve uzun vadeli büyüme potansiyeliyle gelecek on yılların en kritik yükselen pazarlarından biri konumunda olduğunu söyledi.

Pakistan'ın 2050 yılında 372 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olacağına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Bu demografik gerçek, gıda, enerji, sağlık, tüketim ve altyapı başta olmak üzere pek çok sektörde bugünkünün katbekat üzerinde bir talep anlamına geliyor. Pakistan, ortanca yaşı 23'ün altında olan genç nüfusuyla üretim ve hizmet sektörleri için güçlü bir işgücü avantajı sunuyor. Pakistan'ın her yıl yüz binlerce yeni mezun veren, özellikle STEM ağırlıklı geniş eğitimli işgücü havuzu, Türk yatırımcılar açısından hem nitelik hem de maliyet açısından rekabetçi bir zemin oluşturuyor. İnsan kaynağı, Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve girişimcilik kapasitesiyle birleştiğinde, iki ülke arasında tamamlayıcı ve sürdürülebilir değer zincirleri kurmak mümkün hale geliyor." yorumunu yaptı.

Yerlikaya, Pakistan'da gıda ve alkolsüz içecek harcamalarında 100 milyar doları aşan ek büyümenin, hızlı tüketim ürünleri sektöründe Türk şirketleri için benzersiz fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.