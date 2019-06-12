İstanbul’da üretip dünyaya sattık

İstanbul’daki ihracatçılar, ocak-mayıs döneminde tekstilden hazır giyime, otomotivden meyve ve sebzeye, mücevherden savunmaya kadar 27 ayrı sektörde ürettiği 29.8 milyar dolarlık ürünü dünyanın 227 noktasına ulaştırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) derlenen verilere göre, İstanbullu şirketler yılın ilk 5 ayında 29 milyar 820 milyon 720 bin dolarlık ihracata imza attı. Bu rakam geçen yılın ocak-mayıs döneminde 28 milyar 298 milyon 525 bin dolar düzeyinde bulunurken bu da geçen bir yıllık süreçte İstanbullu şirketlerin ihracatını yüzde 5.4 artırdığını ortaya koydu. Türkiye’nin 70.5 milyar dolarlık 5 aylık ihracatında İstanbullu şirketlerin payı geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 41.9’dan yüzde 42.3’e yükseldi.

ELEKTRONİKTE YÜKSELİŞ

İstanbullu şirketlerin ihracatında aslan payını yüzde 17.8 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın ilk 5 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 3.6 artarak 5 milyar 303 milyon 783 bin dolara ulaştı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul’dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 3 milyar 978 milyon 166 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bunu 3 milyar 327 milyon 709 bin dolarla çelik izledi. İstanbul’dan 2.7 milyar dolarlık otomotiv, 2.5 milyar dolarlık elektrik-elektronik, 1.9 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 1.5 milyar dolarlık tekstil, 1.3 milyar dolarlık mücevher, 1.2 milyar dolarlık makine ve aksamları ürünü ihraç edildi. Böylece İstanbul’dan dünyaya ürünlerini ulaştıran 9 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı.