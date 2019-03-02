İstanbul’da yeni projelerle 500 bin kişiye iş imkanı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, altyapıya dokunarak yüz binlerce kişiye iş sağlayacaklarını söyledi. Yıldırım “500 bin kişiye istihdam yolu açacağız” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul ekonomisini büyütecek ve yüz binlerce kişinin iş bulmasını sağlayacak projelerini tek tek paylaştı. Haliç Kongre Merkezi’nde gazete ve haber ajanslarının ekonomi müdürleriyle sohbet toplantısı düzenleyen Yıldırım, “Bakanlığım ve başbakanlığım sırasında İstanbul’un altyapısına dokundum. Şimdi de gönüllere ve ekonomiye dokunmak için İstanbul’dayım. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak” dedi.
SÖZÜMÜ HEP TUTTUM
“Bir madene ulaşmak istiyorsanız dinamitleri doğru yerleştirmelisiniz” diyen Yıldırım şunları söyledi: “İstanbul 5 yıl sonunda üniversiteden mezun olan her gencimizin rahatlıkla iş bulabildiği, hane gelirlerinin arttığı bir kent olacak. Doğru hamleler yaparak hedefe ulaşabiliriz. Bugüne kadar verdiğim her sözü fazlasını yerine getirmiş birisiyim. İstanbul’u dünyanın merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bakanlığım ve Başbakanlığım döneminde altyapısına damga vurduğum İstanbul’u şimdi de ekonomik olarak kalkındıracağız.”
GENÇLERE İŞ FIRSATI
Yıldırım, bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezlerinin yer aldığını anlattı. İstanbul nüfusunun yüzde 45 genç olduğuna dikkat çeken Yıldırım istihdama dönük projelerinin ağırlığının da bu yönde olacağına dikkat çekerek gençler için girişimcilik atölyeleri kuracaklarını söyledi. Yıldırım “Buralara parası olanları getireceğiz, gençlerin fikirlerini dinleyecekler, beğendikleri fikre destek verecekler. Böylece gençlerin aklıyla, girişimcilerin sermayesi birleşecek. Teknopark’tan öte birşey. Teknopark’ta çoğu sigorta priminden, vergiden kurtulmak için ‘Girişimci istihdam ediyorum’ diyor” dedi.
İstanbul’un toplu ulaşımın payını yüzde 18’den 48’e çıkaracaklarını anımsatan Yıldırım “Bu kara yolunun yoğunluğunu yüzde 30 azaltmak demek. İstanbul’da 7.5 milyon insan E-5 ile TEM arasında yaşıyor. Buradaki nüfus, evinden çıkıp kuzeye, güneye, doğuya, batıya 750 metre gittiğinde mutlaka bir istasyona ulaşmış olacak. Hedef bu. Trafik akar hale gelecek” dedi.
‘İstanbul henüz bitmemiş bir roman’
“Millet kararını bir ay sonra verecek. Verdikleri kararın başımız, gözümüz üstünde yeri var” diyen Binali Yıldırım, İstanbul’u tek cümleyle şöyle özetledi: “İstanbul, henüz bitmemiş bir roman.”
Metrobüs akıllanacak yoğunluk bitecek
Binali Yıldırım, metrobüslerin ‘akıllı’ hale getirileceğini söyledi. Yıldırım “Metrobüsün sorunu ne? Talep çok fazla, konfor bozuldu. İnsanlar tıkış tıkış. İçerisi kokuyor. Rahatsız edici bir durumu var. Raylı sistemler yapılınca metrobüsün yükü azalacak” dedi. Metrobüsü de kendi haline bırakmayacaklarını vurgulayan Yıldırım şunları söyledi: “Otonom sistem dediğimiz bir sistemle, araçlarda bazı ufak tadilatlarla mevcut alt yapıyı kullanarak yüzde 50 kapasite artırabileceğiz. 18 metreden, 24 metreye çıkaracağız. Bilgisayar destekli yöneteceğiz. Telefonlardaki bilgilerin bluetoothla birbirine aktarılması gibi bunlar da birbirlerine aktarılacak. Durağa geliş-kalkış zamanlarını ayarlayacaklar. Aynı anda hepsi gelecek, inecek, binecek sıkışıklık olmayacak. Bu bilgisayar destekli şekilde yönetilecek. Sürücüsüz metrolardaki gibi bir yöntemle, sıkışmalar büyük ölçüde azaltmış olacak.”
Fikirtepe’nin tazminatı zordaki kiracılara
Yıldırım, kentsel dönüşüm işinde belediyenin hakemlik yapacağına işaret ederek, bu alanda Fikirtepe işini de ele alacaklarını söyledi. Yıldırım şunları söyledi: “Yerinde dönüşüm esas alınacak. Finansmanda da Bakanlık, Emlak Konut, TOKİ, belediye işin içinde olacak. Fikirtepe’de bizim de babadan kalma bir yerimiz vardı. Bir arkadaş haberini yaptı, sonra da 34 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Fikirtepe’de kirası ödenmeyelere vereceğim. Müteahhit herkesle anlaşmış bir biz kalmışız. Biz de anlaşmaya imza atmıyoruz. Avukata verdim, okuttum, insanların aleyhine. Hiçbir güvenceleri yok. Bunu baştan sona değiştirdik. Adam isyanda. Önce milleti üzerimize sürdü. Onların lehine yaptığımızı bir türlü anlatamadık. Sonunda uğraştık, dediğimiz noktaya getirdik, şimdi ‘Allah razı olsun’ diyorlar.”
İSTİHDAM SAĞLAYACAK PROJELER
YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI: Yenikapı’da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul’a çekilecek. Limana 8 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaşabilecek.
TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜSSÜ: Bayrampaşa’da kurulacak olan bu merkez yeni Aziz Sancarları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki Ar-Ge ve teknoloji firmalarını özel teşviklerle burada kümelendirip tüm üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimlerin iş geliştirme departmanları burada toplanacak. Türkiye Teknoloji Üssü tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişini çalışabileceği bir alan haline gelecek. Merkez doğrudan 6 bin 500, dolaylı olarak da 18 bin istihdam yaratacak, yıllık 8.5 milyar lira katkı sağlayacak.
TUZLA BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ: 160 şirket ve 500 girişimin yer aldığı vadide antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün ortaya çıkacak. Bu oluşum doğrudan 20 bin, dolaylı yoldan da 30 bin istihdam yaratırken, ekonomiye, yıllık olarak 27 milyar katkı sağlayacak.
HAYDARPAŞA TASARIM MERKEZİ: Tasarım merkezinin kurulacağı alan Harem’den başlayarak Haydarpaşa Garı’na kadar uzanan Haydarpaşa Limanı ve çevresine kadar olan bölgeyi kapsıyor. Ayrıca yüzen sahnede konser, gösteri, oyun ve çeşitli etkinlikler sunulacak.
ATATÜRK HAVALİMANI FUAR VE KONGRE MERKEZİ: Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi’ne dönüştürecek. Her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alan, 60 yeni fuara zemin hazırlayacak. Merkez 4.5 milyon ziyaretçi ağırlayacak.
PENDİK FUAR VE KONGRE MERKEZİ: Bu fuar ve kongre merkezi de 45 yeni fuara zemin hazırlayacak. Her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.
PENDİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ: Bu merkez, İBB mülkiyetindeki araziye kurulacak ve bölümler şirketlere kiraya verilecek. Merkez, doğrudan 20 bin, dolaylı olarak da 30 bin istihdam üretecek. Aynı zamanda ekonomiye yıllık 20 milyar lira katkı yapacak.
GIDA ÜSLERİ: Sebze, meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılamak için her iki yakada gıda üsleri kurulacak. Doğrudan yapılacak satışlarla gıda fiyatları düşürülecek
GÖKTÜRK TARIMSAL ÜRETİM MERKEZİ: Şehir tarımından tohum geliştirmeye, topraksız tarımdan dikey tarıma tüm Türkiye’de uygulanabilecek teknik ve yöntemlerin Eyüpsultan Göktürk’te kurulacak Tarımsal Üretim Merkezi’nde doğması hedefleniyor.
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