İstanbul’da yeni projelerle 500 bin kişiye iş imkanı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul ekonomisini büyütecek ve yüz binlerce kişinin iş bulmasını sağlayacak projelerini tek tek paylaştı. Haliç Kongre Merkezi’nde gazete ve haber ajanslarının ekonomi müdürleriyle sohbet toplantısı düzenleyen Yıldırım, “Bakanlığım ve başbakanlığım sırasında İstanbul’un altyapısına dokundum. Şimdi de gönüllere ve ekonomiye dokunmak için İstanbul’dayım. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak” dedi.

SÖZÜMÜ HEP TUTTUM

“Bir madene ulaşmak istiyorsanız dinamitleri doğru yerleştirmelisiniz” diyen Yıldırım şunları söyledi: “İstanbul 5 yıl sonunda üniversiteden mezun olan her gencimizin rahatlıkla iş bulabildiği, hane gelirlerinin arttığı bir kent olacak. Doğru hamleler yaparak hedefe ulaşabiliriz. Bugüne kadar verdiğim her sözü fazlasını yerine getirmiş birisiyim. İstanbul’u dünyanın merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bakanlığım ve Başbakanlığım döneminde altyapısına damga vurduğum İstanbul’u şimdi de ekonomik olarak kalkındıracağız.”

GENÇLERE İŞ FIRSATI

Yıldırım, bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezlerinin yer aldığını anlattı. İstanbul nüfusunun yüzde 45 genç olduğuna dikkat çeken Yıldırım istihdama dönük projelerinin ağırlığının da bu yönde olacağına dikkat çekerek gençler için girişimcilik atölyeleri kuracaklarını söyledi. Yıldırım “Buralara parası olanları getireceğiz, gençlerin fikirlerini dinleyecekler, beğendikleri fikre destek verecekler. Böylece gençlerin aklıyla, girişimcilerin sermayesi birleşecek. Teknopark’tan öte birşey. Teknopark’ta çoğu sigorta priminden, vergiden kurtulmak için ‘Girişimci istihdam ediyorum’ diyor” dedi.

İstanbul’un toplu ulaşımın payını yüzde 18’den 48’e çıkaracaklarını anımsatan Yıldırım “Bu kara yolunun yoğunluğunu yüzde 30 azaltmak demek. İstanbul’da 7.5 milyon insan E-5 ile TEM arasında yaşıyor. Buradaki nüfus, evinden çıkıp kuzeye, güneye, doğuya, batıya 750 metre gittiğinde mutlaka bir istasyona ulaşmış olacak. Hedef bu. Trafik akar hale gelecek” dedi.